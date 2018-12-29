Экономика
С 1 января вступил в силу закон о страховании средств малых предприятий, сообщает ИА REGNUM. Система страхования банковских вкладов распространится на средства малых предприятий.
REGNUMвчера в 20:40
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Обновлено в 11:45
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка
Спасатели нашли живого 10-месячного ребенка в руинах обрушившегося в Магнитогорске дома, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика
В Киеве начался факельный марш в честь Бандеры
В Киеве националисты устроили факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры, сообщает "СТРАНА.ua".
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Появилось видео обрушения моста в парке Горького
В Twitter опубликовали видеозапись обрушения моста в парке Горького в Москве в новогоднюю ночь.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции
Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:12
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Появились данные о состоянии спасенного в Магнитогорске ребенка
Обновлено в 08:01
Происшествия
Бастрыкин прибыл на место обрушения дома в Магнитогорске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения многоэтажки в Магнитогорске.
Обновлено в 11:20
Спорт
Зеппельт ждёт от WADA нового наказания для России
Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:06
Спорт
Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Происшествия
Спасатель рассказал о спасении младенца из-под завалов в Магнитогорске
Обновлено в 09:01
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной метели
Обновлено в 09:02
Происшествия
Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт
Британские спецслужбы предполагают, что происшествие на железнодорожной станции Виктория в Манчестере, в результате которого три человека получили ножевые ранения, могло быть терактом.
Обновлено в 08:20
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Разбор завалов в Магнитогорске приостановят из-за угрозы обрушения
После осмотра разрушенного взрывом подъезда дома в Магнитогорске (Челябинская область) принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7-го подъезда – работы могут занять почти сутки, после этого поисковая операция продолжится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Отец выжившего в Магнитогорске мальчика рассказал о состоянии сына
Выживший после взрыва 11-месячный Иван Фокин находится в очень тяжелом состоянии. Сейчас ребенка готовят к перевозке в Москву.
Обновлено в 11:30
Энергетика
АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии
Обновлено в 10:05
Футбол
Игроки ЦСКА попали в топ-50 самых перспективных по версии УЕФА
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Хоккей
Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Путин поблагодарил спасателей в Магнитогорске
В сообщении говорится, что Путин лично поблагодарил капитана Андрея Вельмана и подполковника Петра Гриценко за самоотверженную работу на месте обрушения дома и попросил передать слова благодарности всем членам группы спасателей.
Обновлено в 11:44