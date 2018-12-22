Политика

Закон о переименовании канонической УПЦ направили на подпись Порошенко
РИА Новости
вчера в 02:32

Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви направлен на подпись президенту Петру Порошенко. В четверг Верховная рада приняла документ, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. В тексте говорится, что он вступает в силу после его опубликования.
РИА Новостивчера в 02:32
Петр Порошенко
Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКоммерсантъ 08:31
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщается
 на его сайте.
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Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

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