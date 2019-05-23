Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтенииВести.Ru 08:01

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Инициативу внесли на рассмотрение спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, ее поддержали депутаты из "Единой России" и других фракций.

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Политика Зеленский не намерен по совету Коломойского объявлять дефолт Ранее Коломойский посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, писал News.ru.

Политика В США планируют признать нелегальными паспорта Донбассу Напомним, ранее нелегальными паспорта РФ, полученные украинцами в нашей стране, признали в Незалежной.

Армия и оружие В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.

Происшествия В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

Музыка Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.

Авто В Сети появились первые изображения Genesis G80 нового поколения Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.

Финансы Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,70% Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27% - до 2599,57 пункта, индекс РТС упал на 1,70%, до 1266,28 пункта, следует из данных торгов.

Гаджеты Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Происшествия В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Общество Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.

Политика Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отметил РБК.

Гаджеты Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов» Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Футбол «Рубин» объявил об уходе Бабурина, Цаллагова, Полоза и Байрамяна Казанский «Рубин» объявил об уходе вратаря Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна и нападающего Дмитрия Полоза.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Наука Под ледником Росса залегает граница тектонических плит Американские и новозеландские полярники обнаружили границу тектонических плит под ледяным шельфом Росса, которая разделяет Восточную и Западную Антарктиду и вносит вклад в особенности течений региона.

Экономика Сало на Украине подорожало на 70% за два года С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Происшествия Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Хоккей «Сибирь» переведена в дивизион Харламова Новосибирский клуб заменит ранее переведенное в Западную конференцию нижегородское Торпедо.

Политика Сербия привела армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Приказ отдал президент Сербии Александр Вучич после инцидента с задержанием в Косово 13 сербов, передает национальный телеканал РТС .