Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтенииВести.Ru 08:01

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Инициативу внесли на рассмотрение спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, ее поддержали депутаты из "Единой России" и других фракций.

Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

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