Экономика
Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтенииВести.Ru 08:01
Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Инициативу внесли на рассмотрение спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, ее поддержали депутаты из "Единой России" и других фракций.
Читать в источнике
Оценить
Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.
— Вячеслав Володин, российский политикПраво.ру 07:53
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов семьям при рождении третьего или последующих детей.Коммерсантъ09:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума рассмотрит закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям
Иркутск Сегоднявчера в 03:13
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Обновлено в 04:46
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Группа Rammstein выпустила клип с русскими словами
Обновлено в 17:01
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину
Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Обновлено в 11:54
Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Обновлено в 20:45
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Кемерове КамАЗ протаранил маршрутку: четыре пассажира пострадали
Во вторник, 28 мая, около 16.25 в поселке Комиссарово на улице Центральная, прямо на остановке «ПАз сервис УЕЗТУ» произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль КамАЗ с прицепом догнал и врезался в автобус ПАЗ, следующий по маршруту №21т, в сторону центра, водитель которого как раз остановился для посадки и высадки пассажиров.
Обновлено в 07:12
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала
Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Экономика
Суд в Мексике распорядился арестовать бывшего главу нефтегазовой компании Pemex
Во вторник, 28 мая, в Мексике федеральный судья выдал ордер на арест Эмилио Лосойи – бывшего генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex.
Обновлено в 21:23
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Обновлено в 08:53
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Футбол
Мохамед Салах: «Это наш второй финал подряд. Надеюсь, в этот раз сыграю целый матч»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит сыграть с «Тоттенхэмом».
Обновлено в 22:34
Политика
США отказались давить на Россию из-за украинских моряков
Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04