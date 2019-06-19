Закон о компенсации ипотеки многодетным семьям принят ГосдумойФАН 06:53

с чего всё началось

Государственная дума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов российским семьям, в которых после 1 января текущего года родился третий ребенок и последующие дети. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

Кино Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.

Происшествия В США сошел с рельсов поезд с оружием Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Политика Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Политика Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17 Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.

Происшествия В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Происшествия Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Футбол В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022 По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Политика Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.