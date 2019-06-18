Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьямМетагазета вчера в 08:54

Законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. Документ направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, говорится в карточке
 документа на сайте нижней палаты парламента.
Коммерсантъ08:38

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Многодетным семьям помогут с оплатой ипотеки

Государственная Дума РФ10:51

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РИА Новости05:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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