Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октябряВести.Ru вчера в 05:13

Я думаю, что завтра уже на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления.

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Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

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