Общество

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октябряВести.Ru вчера в 05:13

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Галина Хованская
Я думаю, что завтра уже на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления.
— Галина Хованская, российский политикРИА Новости вчера в 03:20

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