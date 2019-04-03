Закон о хостелах в России начнет действовать с 1 октябряЮга.ру 06:53

Сегодня мы простым большинством принимаем закон в редакции, представленной согласительной комиссии. Добавилась только одна статья, о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Это был очень серьезный с нашей стороны компромисс... Я подчиняюсь решению согласительной комиссии.

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Закон о хостелах в России начнет действовать с 1 октября

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