Политика
Закон о хостелах в России начнет действовать с 1 октябряЮга.ру 06:53
Госдума России 4 апреля приняла в новой редакции закон о запрете хостелов в многоквартирных домах Новая редакция закона о запрете хостелов в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Такое решение Госдума приняла на планерном заседании, пишет RT.
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Сегодня мы простым большинством принимаем закон в редакции, представленной согласительной комиссии. Добавилась только одна статья, о том, что закон вступает в силу с 1 октября 2019 года. Это был очень серьезный с нашей стороны компромисс... Я подчиняюсь решению согласительной комиссии.
— Галина Хованская, российский политикInform-24.com 11:06
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