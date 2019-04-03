Политика
Закон о хостелах решили вводить с 1 октябряРоссийская газета 04:33
Решено, что закон вступит в силу с 1 октября этого года - с учетом этой даты закон и будет вынесен на "пленарку". О дате вступления в силу удалось договориться депутатам и сенаторам на заседании согласительной комиссии.
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При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.
— Вячеслав Володин, российский политикТАСС 01 апреля в 09:41
с чего всё началось
Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в квартирах многоквартирных домов на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.Интерфакс03:30
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Совет Думы обсудит дальнейшую работу по отклоненному Советом Федерации закону о хостелах
Интерфакс31 марта в 05:53
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