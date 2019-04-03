Закон о хостелах решили вводить с 1 октябряРоссийская газета 04:33

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в квартирах многоквартирных домов на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.

с чего всё началось

При этом напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам.

Решено, что закон вступит в силу с 1 октября этого года - с учетом этой даты закон и будет вынесен на "пленарку". О дате вступления в силу удалось договориться депутатам и сенаторам на заседании согласительной комиссии.

Закон о хостелах решили вводить с 1 октября

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