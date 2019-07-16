Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко.

с чего всё началось

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

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