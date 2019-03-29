Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в РоссииГазета.Ru вчера в 17:48
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
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Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Председателю омского горсовета увеличат зарплату на 2,4 млн рублей
В одной из статей расходов предусматривается увеличение оплаты труда председателю омского горсовета Владимиру КОРБУТУ на 2 млн 375,8 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Трамп заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы»
Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено 27 марта в 11:57
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Технологии
Обнаружен Android-троян, атакующий криптовалютные приложения и банки
Компания Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, зафиксировала всплеск активности Android-трояна Gustuff.
Обновлено в 00:14
Политика
СМИ назвали четырех претендующих на пост премьера Британии политиков
Наиболее вероятными преемниками Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании были названы четыре политика, среди которых бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено вчера в 09:25
Культура
Картина Бэнкси вернулась в Бристольский музей благодаря Brexit
Вернулась она сюда из частной коллекции.
Обновлено вчера в 21:07
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу после того, как полиция эвакуировала диспетчерский пункт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:45
Авто
Focus не удался. Ford уходит из России
Обновлено 27 марта в 13:10
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса
Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
У родственников и коллег главы «Ростеха» нашли виллы в Испании
У людей из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова имеются виллы в поселке Сагаро на побережье в Испании.
Обновлено вчера в 15:44
Кино
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов отметился голевой передачей
Обновлено вчера в 21:37
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Общество
В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами
Обновлено вчера в 05:33
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Почему очень важно при покупке шин обращать внимание на дату производства
Ко всему прочему, если чувствуете изменения в поведении автомобиля, то также стоит подумать о покрышках, вспомнив дату их производства и срок активной эксплуатации (некоторые производители рекомендуют менять резину раз в четыре сезона).
Обновлено вчера в 07:24
Наука
Тысячи волонтеров захотели провести 60 дней в кровати за $19 тысяч
Аэрокосмическое агентство НАСА совместно с Европейским космическим агентством ищут добровольцев, которые готовы провести в кровати 60 дней.
Обновлено вчера в 22:03