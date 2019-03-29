Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в РоссииГазета.Ru вчера в 17:48

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В РФ вступили в силу законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти

Говорит Москва00:02

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

Газета.Ruвчера в 17:48

Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу

ТАССвчера в 17:13

В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

РБКвчера в 17:32

В России вступил в силу закон о борьбе с фейковыми новостями

RT на русскомвчера в 17:16

В России вступили в силу законы о fake news и недопустимости оскорбления госсимволов

URA.Ruвчера в 17:37

Как будут наказывать за фейковые новости, рассказал хабаровский юрист

Губерния26 марта в 22:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Председателю омского горсовета увеличат зарплату на 2,4 млн рублей

В одной из статей расходов предусматривается увеличение оплаты труда председателю омского горсовета Владимиру КОРБУТУ на 2 млн 375,8 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Трамп заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено 27 марта в 11:57
Экономика

Потребители усилили режим экономии

Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Корабли НАТО в Черном море попали на видео

Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Технологии

Обнаружен Android-троян, атакующий криптовалютные приложения и банки

Компания Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, зафиксировала всплеск активности Android-трояна Gustuff.
Обновлено в 00:14
Политика

СМИ назвали четырех претендующих на пост премьера Британии политиков

Наиболее вероятными преемниками Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании были названы четыре политика, среди которых бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено вчера в 09:25
Культура

Картина Бэнкси вернулась в Бристольский музей благодаря Brexit

Вернулась она сюда из частной коллекции.
Обновлено вчера в 21:07
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Аэропорт Сиднея встал из-за эвакуации диспетчеров

Международный аэропорт Сиднея приостановил работу после того, как полиция эвакуировала диспетчерский пункт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:45
Авто

Focus не удался. Ford уходит из России

Обновлено 27 марта в 13:10
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса

Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

У родственников и коллег главы «Ростеха» нашли виллы в Испании

У людей из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова имеются виллы в поселке Сагаро на побережье в Испании.
Обновлено вчера в 15:44
Кино

«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате

Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Политика

Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 лет

Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо.
Обновлено вчера в 14:27
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов отметился голевой передачей

Обновлено вчера в 21:37
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Общество

В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами

Обновлено вчера в 05:33
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Авто

Почему очень важно при покупке шин обращать внимание на дату производства

Ко всему прочему, если чувствуете изменения в поведении автомобиля, то также стоит подумать о покрышках, вспомнив дату их производства и срок активной эксплуатации (некоторые производители рекомендуют менять резину раз в четыре сезона).
Обновлено вчера в 07:24
Наука

Тысячи волонтеров захотели провести 60 дней в кровати за $19 тысяч

Аэрокосмическое агентство НАСА совместно с Европейским космическим агентством ищут добровольцев, которые готовы провести в кровати 60 дней.
Обновлено вчера в 22:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное