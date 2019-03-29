Закон о фейковых новостях вступил в силу в РоссииГазета.Ru вчера в 17:48

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

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