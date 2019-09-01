Общество
Народные новостиЗакон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу в России
Согласно закону, продавать билеты смогут только организаторы культурных мероприятий или уполномоченные лица. Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что продажа билетов по завышенной стоимости запрещается.
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Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Политика
Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы
Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.
ТАСС вчера в 14:35
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Авто
В Сети представили новое поколение легендарной «Оки»
У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
Автоновости дня 01:20
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Общество
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Происшествия
В ДТП под Белгородом погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух машин в Белгородской области.
ТАСС 02:03
Футбол
Мане взбесился из-за действий Салаха в матче с «Бернли»
На 85-й минуте главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп заменил Мане, и тот начал высказывать претензии Салаху, активно жестикулируя на скамейке запасных.
Матч ТВ 02:20
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Авто
ТОП-3 российских автомобиля с ценником 1 млн рублей
Редакция портала "Тарантас Ньюс" провела анализ ценового поля отечественного автомобильного рынка и составила ТОП-3 авто отечественного производства, цена на которые составляет примерно 1 миллион рублей.
SpeedMe 03:29
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
RT на русском вчера в 17:53
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
В Донецке открыли памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Военное обозрение вчера в 04:34
Авто
На аукцион выставлен «заряженный» Audi RS2 Avant из 90-х
На одном из онлайн-аукционов появился «горячий» универсал Audi RS2.
Тарантас Ньюс 00:01
Космос
Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews вчера в 04:27
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.
Sputnik Литва вчера в 10:00
Происшествия
В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке
Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
Группа туристов с детьми заблудилась в нацпарке «Зюраткуль»
АиФ Челябинск 03:13