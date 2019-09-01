Общество

Народные новостиНародные новостиЗакон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу в России

Согласно закону, продавать билеты смогут только организаторы культурных мероприятий или уполномоченные лица. Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что продажа билетов по завышенной стоимости запрещается.
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Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу

Известия02:09

Россиян избавили от «билетной мафии»

Lenta.ru01:03

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры

РБКвчера в 21:38

Законы, вступающие в силу 1 сентября

Парламентская газетавчера в 17:30

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

RT на русскомвчера в 17:36

В России вступил в силу закон о борьбе с «билетной мафией»

РИА Новостивчера в 17:29

Закон о борьбе с билетными перекупщиками вступил в силу

ТАССвчера в 17:07
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:49, Вашингтон
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Наука

Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ

МедиаПоток 29 августа в 03:40
Политика

Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы

Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.
ТАСС вчера в 14:35
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Единоборства

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Российская газета вчера в 17:46
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Авто

В Сети представили новое поколение легендарной «Оки»

У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
Автоновости дня 01:20
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Общество

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество

Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Происшествия

В ДТП под Белгородом погибли четыре человека

Четыре человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух машин в Белгородской области.
ТАСС 02:03
Футбол

Мане взбесился из-за действий Салаха в матче с «Бернли»

На 85-й минуте главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп заменил Мане, и тот начал высказывать претензии Салаху, активно жестикулируя на скамейке запасных.
Матч ТВ 02:20
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество

Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:11
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Авто

ТОП-3 российских автомобиля с ценником 1 млн рублей

Редакция портала "Тарантас Ньюс" провела анализ ценового поля отечественного автомобильного рынка и составила ТОП-3 авто отечественного производства, цена на которые составляет примерно 1 миллион рублей.
SpeedMe 03:29
Происшествия

В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека

В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
RT на русском вчера в 17:53
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Кино

Кэмерон хочет сделать новую часть «Терминатора» трилогией

Газета.Ru 03:36
Финансы

Рубль в сентябре: есть ли основание для паники

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

В Донецке открыли памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко.
Военное обозрение вчера в 04:34
Авто

На аукцион выставлен «заряженный» Audi RS2 Avant из 90-х

На одном из онлайн-аукционов появился «горячий» универсал Audi RS2.
Тарантас Ньюс 00:01
Космос

Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews вчера в 04:27
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика

Зеленский назвал «Северный поток -2» угрозой для всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Северный поток - 2" несет опасность для всей Европы, сообщается на официальном сайте главы государства.
Sputnik Литва вчера в 10:00
Происшествия

В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке

Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия

Группа туристов с детьми заблудилась в нацпарке «Зюраткуль»

АиФ Челябинск 03:13
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