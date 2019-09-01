Общество

ИзвестияИзвестияЗакон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу

С 1 сентября в России вступает в силу закон о борьбе с перекупщиками театральных билетов. Документ прописывает процедуру реализации билетов.
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Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу

Известия02:09

Россиян избавили от «билетной мафии»

Lenta.ru01:03

В России вступил в силу закон о борьбе с «билетной мафией»

РИА Новостивчера в 17:29

Законы, вступающие в силу 1 сентября

Парламентская газетавчера в 17:30

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

RT на русскомвчера в 17:36

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры

РБКвчера в 21:38

Закон о борьбе с билетными перекупщиками вступил в силу

ТАССвчера в 17:07
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика

Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну

Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.
Московский Комсомолец 05:09
Происшествия

В МЧС заявили о двух погибших при крушении вертолета в Подмосковье

При падении вертолета в реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный погибли два человека.
РБК вчера в 20:33
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Кино

Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером»

Ранее стало известно, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер».
News.ru вчера в 11:04
Происшествия

В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1

Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
Российская газета 04:12
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Футбол

«Аталанта» расторгнет контракт с игроком спустя почти месяц после подписания

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянский клуб разорвет соглашение со словацким защитником.
Газета.Ru 05:09
Политика

Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу

РБК 05:12
Общество

ООН, СНГ и ШОС поздравили ТАСС со 115-летием

"Ваше агентство выполняет нелегкую задачу - на протяжении более ста лет оно продолжает информировать людей о происходящем, и достижение этой вехи демонстрирует, что ТАСС выдержал проверку временем", - говорится в поздравлении заместителя генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Алисон Смейл.
ТАСС 05:03
Армия и оружие

США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Происшествия

В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ вчера в 13:17
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Экономика

Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО

Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК 30 августа в 08:59
Здоровье

Названы ранние признаки диабета

РИА Новости вчера в 21:11
Единоборства

Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе

Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Политика

В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Политика

Зеленский заявил, что история с Медведчуком «очень плохо закончится»

Вести.Ru 05:08
Общество

Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Культура

Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»

Известный шоумен Сергей Светлаков сыграет в КВН за команду «Уральские пельмени». Об этом комик сообщил в интервью порталу .
YA62.ru 04:15
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек

Представители отечественной компании «АвтоВАЗ» решили объяснить, почему хэтчбек Lada Vesta так и не вошел «в серию».
Discover24 03:59
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Вести.Ru вчера в 13:20
Происшествия

Момент убийства одесского стрелка сняли на видео

Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Шоу-бизнес

Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Политика

Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов

Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты 00:44
Политика

Замглавы МИД Ирана обсудит в Париже ядерную сделку

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прибудет во Францию, чтобы обсудить ядерную сделку, сообщил глава администрации иранского лидера Махмуд Ваези.
News.ru 01:24
Игры

Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator

Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Здоровье

Названы распространенные заблуждения и факты о гонорее

Ученые назвали распространенные заблуждения и факты о гонорее.
OAnews 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
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