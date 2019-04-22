Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиковКоммерсантъ 13:19
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков. Один из них умер, еще двое были госпитализированы, сообщили ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Имена пострадавших не раскрываются.
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Футбол
Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»
По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
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Не исключено, что этот факт связан с новым дачным законом.
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Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
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Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
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Здоровье
На Ставрополье фельдшерские пункты открывают «с нуля»
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Политика
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Происшествия
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Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
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В Польше призвали «Транснефть» принять меры для возобновления транзита
Как сообщает БЕЛТА, польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN обратился к российской компании «Транснефть» с предложением предпринять необходимые меры для того, чтобы возобновить поставки качественного сырья.
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Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
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Обновлено в 04:54
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17
Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 13:18
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22
Политика
Путин поручил составить программу по восстановлению жилья в Забайкалье
Президент России Владимир Путин поручил властям Забайкальского края до 10 мая подготовить программу по восстановлению пострадавших при природных пожарах жилых домов.
Обновлено в 20:32
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
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Политика
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Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика
Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу
Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Наука
Сладкий запах вызывает похудение
Обновлено в 22:05
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят из тюрьмы под залог
Окружной суд Токио принял решение в четверг выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено в 22:40
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
Обновлено в 16:48
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
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Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
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Политика
Штаб Зеленского отказался «дарить» земли и украинских граждан
Дмитрий Разумков, представитель штаба избранного украинского президента Владимира Зеленского, назвал в эфире "112 Украина" две вещи, на которые никогда не пойдут новые киевские власти.
Обновлено в 22:16