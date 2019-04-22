Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиковКоммерсантъ 13:19
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков. Один из них умер, еще двое были госпитализированы, сообщили ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Имена пострадавших не раскрываются.
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Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Политика
Эрдоган выразил соболезнования потомкам османских армян
Глава республики выразил надежду, что однажды турки и армяне смогут укрепить свои отношения Лидер Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:53
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
"Локомотив" удержал победный счет 2:1 и, набрав 46 очков, занимает второе место. "Ростов" с 35 очками остался на восьмом месте.
Обновлено в 14:12
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Загорелся трамвай у станции метро «Партизанская»
В столице возле станции метро "Партизанская" загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Голикова рассказала о предстоящей всероссийской диспансеризации
Список медорганизаций, где можно пройти профосмотры, опубликуют на сайтах Минздрава Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о подготовке к всероссийской диспансеризации, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка
Глава СКР Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском госуниверситете юстиции и рассказал, что толкнуло студента Владислава Рослякова на стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Футбол
После поражения от «Армавира» «Зенит-2» вылетел в ПФЛ
"Армавир" с "Зенитом-2" провели матч 33-го тура ФНЛ.
Обновлено в 13:34
Энергетика
В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти
В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Политика
ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отменен
Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент, находящийся в регионе РФ, где отсутствует его домашний оператор, пользуется сетями другого провайдера за дополнительную плату.
Обновлено в 10:25
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Гастроэнтеролог опроверг информацию о вреде газированной воды
По словам доктора медицинских наук, газированная вода активизирует ферменты и повышает активность желез внутренней секреции, а также улучшает аппетит.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд
Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика
На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского
Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:32
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Теннис
Петра Квитова выиграла свой стартовый поединок в Штутгарте
Третья ракетка мира, чешка Петра Квитова, обыграла бельгийку Греетье Миннен, занимающую 192-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/4 во втором круге турнира в Штутгарте.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»
Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40