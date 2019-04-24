Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиковКоммерсантъ вчера в 13:19
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков. Один из них умер, еще двое были госпитализированы, сообщили ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Имена пострадавших не раскрываются.
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ОНК предложила привлекать кинологов для проверки сотрудников и посетителей СИЗО на наркотики
Коммерсантъвчера в 23:55
СК начал проверку информации об отравлении наркотиками арестантов в СИЗО «Матросская тишина»
Агентство Москвавчера в 13:27
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Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
Предыдущие встречи лидеров РФ и КНДР Предыдущий саммит Россия - КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым.
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Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
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Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
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Армия и оружие
Истребители F-35A и F-22 считают уязвимыми к взлому
Японское издание Nikkei сообщает, что американские специалисты нашли уязвимость в программном обеспечении истребителей F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы
На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено вчера в 18:18
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«Арсенал» уступил «Вулверхэмптону»
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
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Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
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Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского
Обновлено вчера в 10:36
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
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Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
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Политика
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Общество
Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ
Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:17
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета
На борту самолета Никите Турчину не могли предоставить место, за которое он заплатил. Он намерен жаловаться на перевозчика.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Секретную подлодку «Белгород» спустили на воду
Атомную подводную лодку специального назначения «Белгород», которая станет первым носителем беспилотного аппарата «Посейдон», спустили на воду.
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Космос
Раскрыты характеристики российской ракеты для полетов на Луну
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ перед иностранной делегацией и представил ей характеристики российских ракет для полетов на Луну, соответствующее видео опубликовала пресс-служба госкорпорации.
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Экономика
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Самым популярным направлением траты средств стало улучшение жилищных условий, на эти цели была направлена большая часть средств — 289,037 млрд руб.
Обновлено в 01:23
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено вчера в 09:50
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