Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиковКоммерсантъ вчера в 13:19
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков. Один из них умер, еще двое были госпитализированы, сообщили ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Имена пострадавших не раскрываются.
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