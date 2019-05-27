Заключенные устроили бунт в одесской колонииBFM.ru 05:49

Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто серьезно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима.

По неофициальной информации, заключенные были недовольны плохими условиями содержания. Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.

Экономика Почему курс биткоина обновил годовой максимум В понедельник, 27 мая, цена биткоина выросла более чем на 10% и впервые за год достигла $8,8 тыс.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Политика Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.

Общество В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в столице 25 мая.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Происшествия На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Экономика Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.

Армия и оружие Израиль атаковал ракетную установку в Сирии Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.

Здоровье Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Курца Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Политика Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.

Музыка Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Футбол Федор Чалов: «Когда фанаты кричали мое имя, пошли мурашки по коже» Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги сезона-2018/19 и рассказал об ощущениях на матче 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0), сообщает официальный Youtube-канал армейцев.

Армия и оружие В «Ростехе» высказались о поставках российских патронов в США Представители "Ростеха" отметили, что российские компании готовы поставлять боеприпасы американской стороне, если США снимут препятствующие этому ограничения.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2» Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Аллегри хочет возглавить «Барселону» По данным источника, итальянский специалист хочет возглавить каталонский клуб в следующем сезоне.