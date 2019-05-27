Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонииBFM.ru 05:49

По неофициальной информации, заключенные были недовольны плохими условиями содержания. Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
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Людмила Денисова
По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима.
— Людмила Денисова, украинский политикГазета.Ru 08:57

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