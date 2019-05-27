Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунтРоссийская газета 06:23
Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 Одессы заключенные подняли бунт. В первые часы беспорядков сообщалось о массовом побеге заключенных, взятии заложников, а также о гибели одного человека.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Экономика
Страхование жизни в России стало сокращаться впервые за 10 лет
Рынок страхования жизни упал впервые за 10 лет, сообщил на конференции председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Кино
Кит Харингтон еле сдержал слёзы во время читки сценария «Игры Престолов»
Актёр смотрит на Эмилию Кларк (Дейенерис) — та кивает ему и начинает сползать под стол. https: / / twitter.com / carohuntz / status / 1132826213653913600 В фильме есть и другие эмоциональные моменты, посвящённые читке сценария.
Обновлено в 06:07
Политика
В Кремле не подтвердили отставку Суркова
В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».
Обновлено в 04:22
Футбол
Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Обновлено в 03:20
Политика
Верховный суд Украины оставил Вышинского под арестом
Объединенная кассационная палата Верховного суда Украины 27 мая рассматривает кассацию Вышинского на отказ суда рассматривать вопрос о незаконности его ареста.
Обновлено в 04:45
Общество
На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова снова сократят рабочих
Как ранее говорил корреспонденту НГС председатель профсоюза Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова Виктор Райм, с завода уже уволили почти всех пенсионеров, а сейчас без работы остаются молодые сотрудники.
Обновлено в 01:45
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»
Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Транспорт
Оплата банковской картой заработает в казанских автобусах с 1 июня
Добавим, возможность расплачиваться банковской картой за проезд была в Казани и ранее.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Космос
В ракету «Союз» при запуске с Плесецка попала молния
В ракету-носитель «Союз» со спутником «Глонасс-М» на старте попала молния, однако она не помешала запуску ракеты, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 06:26
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Гройсман прокомментировал возможность дефолта
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00