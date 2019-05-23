Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в ВоронежеREGNUM 02:47
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора 23 мая. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проведения процедуры вышел из строя аппарат лучевой терапии.
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Стало известно, как аппарат для лечения рака убил пациентку в Воронеже
МОЁ! Оnline Воронежвчера в 23:48
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