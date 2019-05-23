Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в ВоронежеREGNUM 02:47

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора 23 мая. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проведения процедуры вышел из строя аппарат лучевой терапии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СК завел дело после гибели пациентки в онкодиспансере в Воронеже

РИА Новости03:29

Комиссия из Москвы выехала в воронежский онкодиспансер, где аппарат раздавил пациентку

Блокнот Воронеж03:40

Воронежский СК возбудил уголовное дело после смертельного ЧП в областном онкодиспансере

КП - Воронеж03:25

Стало известно, из-за чего аппарат для лечения рака убил женщину в воронежском онкодиспансере

Вести Воронеж01:37

СК возбудил дело после гибели воронежской онкобольной во время лучевой терапии

РИА Воронеж03:36

Стало известно, как аппарат для лечения рака убил пациентку в Воронеже

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 23:48

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Интерфаксвчера в 15:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Технологии

Российские сим-карты запустят на чипах Samsung

Доверенные сим-карты с отечественной криптографией, продажа которых в России может начаться с декабря 2019 года, будут работать на чипах Samsung.
Обновлено в 00:30
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Музыка

Лазарев оценил выступления конкурентов на «Евровидении»

Обновлено в 02:50
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Наука

Ученые выяснили, что усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 02:39
Экономика

Центробанк запретит банкноты «банка приколов»

Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Религия

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме

Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов

Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Согласно статистике департамента информтехнологий, у робота получается помочь горожанам вдвое быстрее, чем обычному живому оператору.
Обновлено в 02:05
Экономика

Apple в девятый раз возглавил рейтинг самых дорогих брендов Forbes

Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:41
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Обновлено вчера в 14:08
Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

Обновлено вчера в 23:46
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Политика

SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США

Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников

Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России

Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей.
Обновлено в 01:58
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Космос

Ученый объяснил запрет на газировку и алкоголь в космосе

По словам эксперта, запрет на алкогольные напитки объясняется его воздействием на человека, тогда как газировку пить в невесомости просто невозможно.
Обновлено в 03:01
Главное