Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в ВоронежеREGNUM 02:47

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора 23 мая. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проведения процедуры вышел из строя аппарат лучевой терапии.
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Пациентка онкодиспансера Воронежа погибла при подъеме стола при процедуре лучевой терапии

ТАСС04:07

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Интерфаксвчера в 15:27

Гибель пациентки воронежского областного онкодиспансера вылилась в уголовное дело

Агентство Бизнес Информации04:28

В Воронеже прокуратура взяла на контроль дело о смерти женщины, раздавленной медицинским аппаратом в онкодиспансере

КП - Воронеж04:46

Придавленная аппаратом пациентка онкодиспансера Воронежа умерла от травм груди и живота

Вести Воронеж05:12

По факту гибели женщины в аппарате для лечения рака возбудили уголовное дело

МОЁ! Оnline Воронеж03:59

Расследование гибели онкобольной в ходе лучевой терапии в Воронеже проконтролирует губернатор

РИА Воронеж05:00
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Экономика

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме

Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Политика

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.
Обновлено в 04:37
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Гаджеты

Huawei подготовил замену для Windows и Android

Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Политика

На Порошенко подадут заявление об отмывании денег

Украинский юрист Андрей Портнов анонсировал подачу заявления в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины на бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:53
Авто

BMW представила новые версии кроссоверов X5 и X7

Пока фанаты марки ждут выхода нового BMW X5M, баварский автопроизводитель анонсировал лишь более мощные версии кроссоверов X5 и X7.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone

Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Авто

Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа

Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Политика

В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»

Обновлено вчера в 07:51
Гаджеты

Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление операционной системы Windows 10.
Обновлено 21 мая в 20:24
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Футбол

Гинер прибыл на заседание исполкома РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер прибыл на заседание исполкома Российского футбольного союза, которое сегодня состоится в Москве.
Обновлено в 04:52
Экономика

Чистая прибыль Lenovo более чем утроилась в IV финквартале

Чистая прибыль Lenovo Group, крупнейшего в Китае производителя персональных компьютеров, по итогам IV финансового квартала с окончанием в марте выросла более чем втрое и достигла $118 млн по сравнению с $33 млн, полученными годом ранее.
Обновлено в 05:00
Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Общество

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Происшествия

Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали

Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
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