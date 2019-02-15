Политика

Захвативший первый «Стингер» в Афганистане военный стал Героем РоссииТруд вчера в 06:12

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу», — говорится
 в тексте указа.
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Советский и российский офицер, полковник запаса спецназа ГРУ.
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