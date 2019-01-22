Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в АфганистанКоммерсантъ 05:53

Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиадиспетчерских службах.

с чего всё началось

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

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