Ранее сообщалось, что пираты атаковали грузовое судно у берегов Бенина в ночь на 2 января и захватили шестерых членов экипажа, включая капитана судна. По данным российского посольства, все захваченные моряки являются гражданами России.

Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли

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