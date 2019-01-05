Происшествия
Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиИнтерфакс07:41
Ранее сообщалось, что пираты атаковали грузовое судно у берегов Бенина в ночь на 2 января и захватили шестерых членов экипажа, включая капитана судна. По данным российского посольства, все захваченные моряки являются гражданами России.
Интерфакс07:41
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