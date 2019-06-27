Политика
Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряковМосковский Комсомолец 08:17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков. Информация появилась в Facebook. По словам Захаровой, 25 июня Россия направила дипломатические ноты украинской стороне.
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