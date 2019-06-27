Политика

Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряковМосковский Комсомолец 08:17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков. Информация появилась в Facebook. По словам Захаровой, 25 июня Россия направила дипломатические ноты украинской стороне.
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Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

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Политика

Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной

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Обновлено в 14:56
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Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Автоспорт

Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»

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Шоу-бизнес

Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
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Шоу-бизнес

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В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.
Обновлено в 13:48
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Аномалия в американском небе: местные жители сфотографировали облака Ван Гога

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Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
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В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на площадке памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
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Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
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Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
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Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

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Политика

Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром

Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
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Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
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