Политика
Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряковМосковский Комсомолец 08:17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков. Информация появилась в Facebook. По словам Захаровой, 25 июня Россия направила дипломатические ноты украинской стороне.
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В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия
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Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
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