Политика

Захарову рассмешила опечатка Болтона в сообщении про ВенесуэлуИзвестия 08:08

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором он ошибся в написании фамилии главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.
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Захарова заявила, что Болтон сделал показательную опечатку в твите про Венесуэлу

ТАСС10:19

Оговорочка по Фрейду: Захарова высмеяла опечатку Болтона в твите про Гуаидо

РЕН ТВ07:35

Захарова отметила опечатку в написании Болтоном фамилии Гуаидо

RT на русском06:41

Захарова отметила двусмысленность опечатки помощника Трампа

Rambler News Service07:20

Захарова посмеялась над ошибкой помощника Трампа

Московский Комсомолец07:16

Захарову рассмешила опечатка Болтона в посте про Венесуэлу

РИА Новости07:04

Захарова нашла интересную опечатку в твите Болтона о Гуайдо

Газета.Ru07:32
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Происшествия

На Украине пропал капитан судна «Норд»

Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.
Обновлено в 09:09
Теннис

Шарапова обыграла Гаврилову на старте турнира в Санкт-Петербурге

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Задержан похититель картины Куинджи

Сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с коллегами из столичного УУР МВД и ФСБ России по горячим следам задержали подозреваемого в хищении картины Куинджи из Третьяковской галереи.
Обновлено в 00:02
Интернет

«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Авто

В Россию скоро приедет пикап JAC T6

В 1-й половине нынешнего года в нашей стране начнутся продажи нового китайского пикапа JAC T6, выпуск которого недавно начат на сборочном заводе в Казахстане.
Обновлено в 10:30
Авто

Renault раскрыла интерьер нового Clio

Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено в 05:54
Авто

Tesla отпугнет угонщиков музыкой Баха

Обновлено в 10:33
Общество

Роскомнадзор начал проверку Burger King и Procter & Gamble

Роскомнадзор проводит проверку Burger King и Procter & Gamble на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:36
Здоровье

В Москве в школе ввели карантин по кори

Карантин по кори ввели в одной из школ в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте образовательной организации.
Обновлено в 07:58
Наука

В Новосибирске испытали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Благодаря прочному покрытию удалось добиться того, что алюминиевые детали выдерживают огромную нагрузку.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины

Обновлено в 05:42
Здоровье

Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований

Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Чечне обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии

Передвижной пост МВД и Росгвардии обстреляли в Чечне в ночь на 26 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.
Обновлено в 10:01
Общество

Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах

Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".
Обновлено в 08:24
Авто

В России отзывают фургоны Mercedes-Benz Sprinter

В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику и бесплатный ремонт – при необходимости на автомобилях заменят дефектные замки на новые.В июне 2018 года компания провела более масштабный отзыв в отношении Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Общество

Первая жена сатирика Задорнова подала иск к «Первому каналу»

В завещании, которое было обнародовано позднее, авторские права Задорнова были разделены поровну между Велтой Задорновой и второй его женой Еленой Бомбиной, указывает «МБХ медиа».
Обновлено в 07:10
Наука

ГМО-курицы несут яйца с человеческим белком

Обновлено в 05:11
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Россияне не пострадали в результате торнадо на Кубе

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате обрушившегося на Кубу торнадо, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване.
Обновлено в 09:44
Авто

В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей

Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Ставрополе загорелся цех на заводе стеновых панелей

В столице Ставрополья начался пожар в цехе лакокрасочных изделий завода стеновых панелей, который располагается на улице Селекционной.
Обновлено в 09:24
Общество

Экс-главбух «Седьмой студии» рассказала в суде о фиктивных документах

Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нина Масляева, обвиняемая по делу о многомиллионных хищениях при реализации проекта "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила на допросе в Мещанском суде Москвы о фиктивных документах и фиктивных зарплатных ведомостях, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20

Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.
Обновлено в 10:53
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 03:18
Общество

Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Обновлено в 05:17
Музыка

Макаревич высказался против возвращения худсоветов

Лидер рок-группы "Машина времени", народный артист России Андрей Макаревич высказался против возвращения цензуры и художественных советов.
Обновлено в 10:27
Космос

Рогозин возглавил комиссию по присвоению классов космонавтам

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин создал и возглавил комиссию, рассматривающую вопросы о присвоении классности космонавтам.
Обновлено в 09:46
Авто

SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Общество

Роскомнадзор внес приложения «Сбербанк Онлайн» и «2ГИС» в реестр ОРИ

Роскомнадзор внес приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение с картами и навигацией «2ГИС» в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.
Обновлено в 10:04
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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