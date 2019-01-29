Политика

Захарову рассмешил фотоколлаж с Путиным и Порошенко на форуме в КиевеИзвестия 09:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по поводу фотоколлажа с фотографиями президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко на экранах в ходе форума в Киеве. Снимки были подписаны словами: «Либо Порошенко, либо Путин».
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Мария Захарова
А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 09:44

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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