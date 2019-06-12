Захарова жестко ответила на слова Болтона о распространении РФ слуховЖурналистская правда 07:45

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление советника главы США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия, Китай и некоторые другие государства будто бы распространяют дезинформацию о якобы имеющихся разногласиях между американским лидером и его советниками.

Захарова жестко ответила на слова Болтона о распространении РФ слухов

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