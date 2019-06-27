Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа РоссииРБК 08:59

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом она заявила в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

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