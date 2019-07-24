Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты ПутинаИзвестия 15:52
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
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Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обысками
Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля.
Обновлено в 02:56
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Барселона» планирует заработать 150 млн евро с продажи игроков
Как сообщает ESPN, каталонцы планируют выручить 150 миллионов евро, чтобы покрыть траты на форварда Антуана Гризманна (120 млн евро) и хавбека Френки де Йонга (75 млн евро).
Обновлено в 16:31
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Происшествия
В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов
В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки самолетов.
Обновлено в 16:20
Политика
Путин напомнил о причинах российской эмиграции
Обновлено в 14:31
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Авто
Новую Skoda Octavia впервые показали на фото
Новая Skoda Octavia впервые появилась на фото. Модель в кузове хэтчбек была снята очевидцем во время тестирования.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Футбол
Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено в 12:36
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве из СИЗО выпустили оскорбившую чиновника пенсионерку
Ранее РИА Новости сообщали, что после конфликта в конце лета 2015 года Васильева уехала домой, забыв о перепалке, однако чиновник написал заявление в полицию по 319-й статье УК РФ "Оскорбление представителя власти".
Обновлено в 15:47
Здоровье
На развитие здравоохранения Мурманская область получила 300 млн
На развитие здравоохранения Мурманская область получила 300 млн рублей из федерального бюджета.
Обновлено в 04:31
Авто
Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов
Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
Обновлено в 12:03
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Политика
Грузия просубсидирует транзитные рейсы из России
Грузия просубсидирует транзитные рейсы из России на сумму до 600 тысяч евро, чтобы в условиях введенного властями РФ запрета на прямое авиасообщение между двумя странами обеспечить перевозки пассажиров на приоритетных направлениях.
Обновлено в 14:35
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по САР
По данным Step News Agency, израильские военные наносили удары по «Хезболле» и иранским позициям в Тель-эль-Харе и Восточной Гуте, расположенной в пригороде Дамаска.
Обновлено вчера в 19:10