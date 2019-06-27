Политика

Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряковRT на русском 06:47

Украина отказалась обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева

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РБК08:59

Мария Захарова: Киев не хочет возвращения моряков на родину

Вести.Ru07:55

Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков

RT на русском06:47

Киев отказался обсуждать вопрос об освобождении моряков, заявила Захарова

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ТАСС06:51

«Поверить в это невозможно»: Захарову шокировал отказ Киева от украинских моряков

РЕН ТВ06:21
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Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

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Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
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Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
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Музыка

Объявлены победители конкурса Чайковского

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Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов

18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
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В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
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Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

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NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

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До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено в 18:07
Общество

Volkswagen запустил каршеринг электромобилей

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Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых

Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено в 08:12
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Общество

Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Футбол

Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки

Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня.
Обновлено 25 июня в 13:56
Гаджеты

Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв

Обновлено в 18:58
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Авто

Кабриолет Bentley Continental GT оценили в 16 миллионов рублей

Под капотом у Bentley Continental GTC стоит 6,0-литровый двигатель W12 на 635 л.с. Пару ему составляет восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.
Обновлено 25 июня в 07:44
Политика

В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Здоровье

Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей

Обновлено в 18:51
Футбол

ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»

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Экономика

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
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Шоу-бизнес

Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента

Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Футбол

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»

Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
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