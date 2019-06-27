Политика
Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряковRT на русском 06:47
Украина отказалась обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
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Путин прибыл в Японию на саммит G20
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Объявлены победители конкурса Чайковского
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18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
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В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
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Forbes составил рейтинг лучших вузов России
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NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
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Здоровье
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
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Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
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Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
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Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
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Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
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В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
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Букмекеры ставят на победу сборной Бразилии в Кубке Америки
Наименьшие шансы на победу у сборной Парагвая, которую букмекеры оценили в 100.0, или 1%. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки стартуют 28 июня.
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Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв
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Под капотом у Bentley Continental GTC стоит 6,0-литровый двигатель W12 на 635 л.с. Пару ему составляет восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.
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Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
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Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей
Обновлено в 18:51
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ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»
Обновлено в 14:29
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
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Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента
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Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Футбол
Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»
Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
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