Политика

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языкаРИА Новости вчера в 19:19

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
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Захарова на своей странице
 в Facebook обратилась к представителям Львовской администрации, напомнив им, что за Зеленского, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорившего на русском языке, проголосовали 13,5 млн украинцев.
ФАНвчера в 16:00

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Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Газета.Ru03:51

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

РИА Новостивчера в 19:19

Захарова ответила львовским депутатам, призвавшим Зеленского «не говорить по-русски»

ФАНвчера в 16:00

Захарова оценила призыв львовских депутатов к Зеленскому «не говорить по-русски»

РЕН ТВвчера в 15:28

Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке

RT на русскомвчера в 15:19

Захарова: русская речь Зеленского показывает, что закон о языке нужен лишь националистам

ТАССвчера в 14:53

Захарова напомнила, сколько украинцев голосовали за русскоговорящего кандидата

Life.ruвчера в 15:42
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Политика

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Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
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МЧС предупредило о жаре в Москве

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США в республике.
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Обновлено вчера в 21:13
Политика

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В Канаде два человека погибли при крушении самолета

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Все утечки указывают на то, что нам покажут две модели: Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G.
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Происшествия

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Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
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Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

По оценкам экспертов, попытки переложить рост цен на керосин полностью в цену билета подорвут спрос, но, если удерживать цены на текущем уровне без господдержки, многие региональные направления станут убыточными.
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Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

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Экономика

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Обновлено вчера в 12:45
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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

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Экономика

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Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
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Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС

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Горничные отелей описали идеальных постояльцев

Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
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Лекарства от ВИЧ не прошли по цене

Минздрав подвел итоги повторно объявленных в апреле 2019 года аукционов на поставку препарата для лечения пациентов с ВИЧ ламивудин.
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Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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