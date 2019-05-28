Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языкаРИА Новости вчера в 19:19

с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Футбол «Реал» установил ценник на Рамоса Ранее Рамос заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Политика Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Армия и оружие США увеличат военное присутствие в Польше Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США в республике.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Гаджеты Появились первые результаты тестирования процессора AMD Ryzen 5 3400G Все утечки указывают на то, что нам покажут две модели: Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G.

Экономика Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного» Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).

Авто Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Экономика Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным По оценкам экспертов, попытки переложить рост цен на керосин полностью в цену билета подорвут спрос, но, если удерживать цены на текущем уровне без господдержки, многие региональные направления станут убыточными.

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Гаджеты Apple презентовала новый iPod Touch Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.

Экономика В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.

Политика Климкин: решение ООН сломало логику РФ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.

Общество Горничные отелей описали идеальных постояльцев Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.