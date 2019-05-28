Политика
Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языкаРИА Новости вчера в 19:19
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
Захарова на своей странице в Facebook обратилась к представителям Львовской администрации, напомнив им, что за Зеленского, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорившего на русском языке, проголосовали 13,5 млн украинцев.ФАНвчера в 16:00
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Футбол
«Реал» установил ценник на Рамоса
Ранее Рамос заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Обновлено в 04:20
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
МЧС предупредило о жаре в Москве
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Польше
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава и Вашингтон почти договорились о расширении военного присутствия США в республике.
Обновлено в 02:55
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Авто
Самым дорогим автомобильным брендом в мире стала Toyota
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Канаде два человека погибли при крушении самолета
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования процессора AMD Ryzen 5 3400G
Все утечки указывают на то, что нам покажут две модели: Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»
Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
По оценкам экспертов, попытки переложить рост цен на керосин полностью в цену билета подорвут спрос, но, если удерживать цены на текущем уровне без господдержки, многие региональные направления станут убыточными.
Обновлено в 04:36
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Семиклассник напал с топором на девочку в школе в Саратовской области
Обновлено вчера в 03:58
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
Apple презентовала новый iPod Touch
Очередное устройство Apple было представлено во вторник, 28 мая. Речь идёт о новом мультимедийном проигрывателе iPod Touch.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов
Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.
Обновлено в 02:46
Политика
Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Политика
Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС
Обновлено в 02:09
Общество
Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов
Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 02:50
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Экономика
Лекарства от ВИЧ не прошли по цене
Минздрав подвел итоги повторно объявленных в апреле 2019 года аукционов на поставку препарата для лечения пациентов с ВИЧ ламивудин.
Обновлено вчера в 17:58