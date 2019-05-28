Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языкаРИА Новости вчера в 19:19

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

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