Политика
Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языкаРИА Новости вчера в 19:19
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
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Захарова: закон о языке на Украине нужен только крайним националистам
Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Политика
В администрации Зеленского решили не добиваться срочной отставки Луценко
В команде президента Украины Владимира Зеленского решили не торопиться с увольнением Генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 01:25
Политика
Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции
С 27 мая первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову отстранили от работы.
Обновлено в 00:01
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане
Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана.
Обновлено в 01:50
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Россияне вернулись в режим экономии
Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
Обновлено вчера в 03:53
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась рецептом рыбного торта с красной икрой
Обновлено вчера в 23:28
Политика
МИД России вызвал посла Испании
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — сообщили во вторник, 28 мая, на официальном сайте МИД России.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Политика
Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Кино
Канал PlayStation на Twitch начал показывать тизер Death Stranding
На официальном канале PlayStation на Twitch зациклили тизер-ролик Death Stranding — нового экшена с открытым миром от студии Kojima Productions.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Астрахани при пожаре погибли три человека
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова предоставила компромат на мужа
Жена телезвезды продемонстрировала, что на теле её любимого неизвестным путем появилось сразу несколько гематом.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
Происшествия
Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге
18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту не смог приземлиться
Самолет авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не сумел приземлиться в аэропорту Тепика на западе страны, в связи с чем капитан судна принял решение уйти на второй круг.
Обновлено вчера в 19:55
Наука
В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях
Канадскими учёными после проведенных масштабных исследований обнаружено превышение максимально допустимой концентрации антибиотиков в водах рек на всех шести континентах нашей планеты.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28