Политика

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языкаРИА Новости вчера в 19:19

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
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Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

РИА Новостивчера в 19:19

Захарова: закон о языке на Украине нужен только крайним националистам

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Захарова назвала «девами неразумными» обратившихся к Зеленскому депутатов

Газета.Ruвчера в 15:15

Захарова оценила призыв львовских депутатов к Зеленскому «не говорить по-русски»

РЕН ТВвчера в 15:28

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RT на русскомвчера в 15:19

Захарова напомнила, сколько украинцев голосовали за русскоговорящего кандидата

Life.ruвчера в 15:42

Захарова: русская речь Зеленского показывает, что закон о языке нужен лишь националистам

ТАССвчера в 14:53
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«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — сообщили во вторник, 28 мая, на официальном сайте МИД России.
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Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
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Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
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«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
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Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
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Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

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Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

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Жена Андрея Малахова предоставила компромат на мужа

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18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.
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Самолет авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не сумел приземлиться в аэропорту Тепика на западе страны, в связи с чем капитан судна принял решение уйти на второй круг.
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Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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