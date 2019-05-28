Политика
Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языкаРИА Новости вчера в 19:19
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
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Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС вчера в 14:53
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Захарова: закон о языке на Украине нужен только крайним националистам
Московский Комсомолецвчера в 16:39
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Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
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Экономика
Команда Осипова планирует за 16 лет раскачать экономику Забайкалья до роста ВРП в 2 раза
Члены правительства, сформированного временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова, подготовили план развития экономики региона до 2035 года, по которому внутренний региональный продукт увеличится с 319 миллиардов рублей до 650 миллиардов рублей, сообщил 29 мая первый вице-премьер Забайкалья Евгений Орачевский.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове
Обновлено вчера в 05:37
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Авто
Hyundai испытывает 7-местный кроссовер Tucson
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai тестирует семиместную версию кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду
По данным Росстата, в России у 48,2 семей денег хватает только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России
Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Кино
Вся программа восьмого кинофестиваля опубликована на «Чита.Ру»
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Китай восхищен проектом российского авианосца-катамарана
Китайский портал Sohu назвал "чудом технологической мысли" проект российского двухкорпусного авианосца, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:26
Технологии
Основатель Huawei хочет бороться с Google за студентов из Новосибирска
Жэнь Чжэнфэй заявил, что последние шесть лет новосибирских студентов, которые побеждали на Международной олимпиаде по информатике, перехватывали в Google, предлагая зарплаты в пять-шесть раз выше стандартных.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
«Машины глохнут»: затопило улицу Щербакова в районе аквапарка
Сегодня утром на Щербакова в районе перекрестка с Самолетной произошел потоп, вода залила проезжую часть под мостом.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Полиция ищет мужчину, который с ножом напал на полицейского в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области и ранил его.
Обновлено вчера в 14:50
Космос
Два огромных астероида пролетают мимо Земли
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило о приближении двух «потенциально опасных» астероидов.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Более 4,5 тыс. л нелегальной водки задержали на юге Красноярского края
Сотрудники полиции изъяли более 4,5 тыс. л нелегальной водки на юге Красноярского края.
Обновлено в 00:11