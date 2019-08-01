Политика

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях СШАИзвестия 10:12

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
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МИД назвал русофобией проект санкций США по «Северному потоку-2»

РБК11:04

Захарова прокомментировала связанные с «Северным потоком — 2» санкции США

РИА Новости10:45

Захарова назвала законопроект о санкциях по «Северному потоку - 2» новым витком русофобии

ТАСС09:23

Россия высказалась о санкциях США по «Северному потоку-2»

Lenta.ru10:25

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

Известия10:12

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

RT на русском09:27

Захарова назвала санкции США по «Северному потоку - 2» русофобией

Газета.Ru12:34
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия

У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

Обновлено в 08:12
Музыка

Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров

Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Происшествия

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

В Гидрометцентре назвали погоду в России «существенно аномальной»

Синоптик добавил, что причина похолодания в полярном арктическом воздухе, который пришёл на европейскую территорию страны с Запада.
Обновлено в 10:36
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Политика

Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона

Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми

Обновлено в 12:21
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

Обновлено в 11:58
Происшествия

Жители Перми обнаружили в туалете питона

Обновлено в 11:33
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Здоровье

Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа

Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Политика

Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Самолет США снова нарушил воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле, сообщил в Twitter командующий комплексной аэрокосмической обороной ВС Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас.
Обновлено в 11:29
Футбол

«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 04:02
Технологии

Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube

Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50
Наука

На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами

Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Культура

Мемуары Сноудена появятся в продаже в 20 странах мира 17 сентября

Обновлено в 10:21
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Гаджеты

Первую партию ASUS ROG Phone 2 распродали за 73 секунды

Обновлено вчера в 16:24
Политика

В МЧС прокомментировали предложение США о помощи в тушении пожаров

Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв прокомментировал предложение Соединённых Штатов о помощи при тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 10:09
Общество

Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов

Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.
Обновлено в 04:40
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и хранению арбуза и дыни. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 12:39
Политика

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено в 12:53
Хоккей

Овечкин прокомментировал скандальное интервью Панарина

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин высказал свое мнение об интервью нападающего "Рейнджерс" Артемия Пананрина.
Обновлено в 08:48
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