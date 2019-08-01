Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

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