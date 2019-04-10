Политика
Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и ПорошенкоРБК вчера в 19:06
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить13
Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги „PR. Что это такое?“, уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов „демократизации“ Украины.
— Мария Захарова, российский дипломатURA.Ru вчера в 17:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Общество
Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году
По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Netflix выбрала актрису на роль принцессы Дианы в сериале «Корона»
Netflix выбрала актрису на роль принцессы Дианы в четвёртом сезоне сериала "Корона".
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Женщина с аномалией внутренних органов скончалась в возрасте 99 лет
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено вчера в 07:04
Здоровье
В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми
Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
Обновлено вчера в 23:29
Космос
Полноценное вторжение началось: В Питере 16 апреля появятся пришельцы с Нибиру
Причин для полноценного вторжения уже множество, и с 16 апреля на улицах города начнут появляться пришельцы с Нибиру.
Обновлено 08 апреля в 21:00
Энергетика
Власти Бразилии выплатят Petrobras $9 млрд за пересмотр нефтяных контрактов
Бразильское правительство достигло соглашения о выплате государственной Petrobras 9,058 миллиарда долларов за пересмотр договора на переуступку прав по ряду шельфовых участков, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики страны Бенто Альбукерке.
Обновлено вчера в 22:51
Экология
Южно-Сахалинск мобилизует силы для встречи весны в чистоте
В конце совещания Сергей Надсадин призвал руководителей предприятий мотивировать сотрудников личным примером, а также пригласил жителей областного центра принять участие в предстоящих субботниках, чтобы в кратчайшие сроки помочь коммунальщикам привести город в порядок после зимы, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено вчера в 21:53
Наука
Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма
Как пояснили ученые, ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге.
Обновлено 08 апреля в 19:11
Политика
Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Мужчина до смерти изнасиловал собаку невесты из-за ревности и мести
В США мужчина изнасиловал собаку возлюбленной, потому что женщина вовремя не пришла домой.
Обновлено в 00:03
Футбол
Форвард «Реала» может покинуть клуб этим летом
Руководство мадридского «Реала» намерено продать своего форварда Гарета Бэйла уже этим летом.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
У трех знаков зодиака в апреле будет «разбито сердце»
Некоторым знакам зодиака в апреле на любовном фронте ничего не светит.
Обновлено вчера в 13:30
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны
Обновлено вчера в 22:24
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено вчера в 13:29
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Авто
В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26