Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и ПорошенкоРБК вчера в 19:06

Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги „PR. Что это такое?“, уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов „демократизации“ Украины.

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