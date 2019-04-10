Политика

Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и ПорошенкоРБК вчера в 19:06

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
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Мария Захарова
Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги „PR. Что это такое?“, уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И увел бы туда всех белодомовских идеологов „демократизации“ Украины.
— Мария Захарова, российский дипломатURA.Ru вчера в 17:36

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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