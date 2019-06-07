Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с СимоньянREGNUM 01:45
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь. Соболь — это животное, напомнила дипломат на своей странице в соцсети Facebook.
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Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить.
— Мария Захарова, российский дипломатURA.Ru вчера в 22:32
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала пост в фейсбуке после инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».Газета.Ruвчера в 19:26
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