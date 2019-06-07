Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с СимоньянREGNUM 01:45

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь. Соболь — это животное, напомнила дипломат на своей странице в соцсети Facebook.
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Мария Захарова
Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить.
— Мария Захарова, российский дипломатURA.Ru вчера в 22:32
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала пост в фейсбуке
 после инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».
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Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала Russia Today с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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