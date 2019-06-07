Захарова высказалась о Соболь после инцидента с СимоньянREGNUM 01:45

с чего всё началось

Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь. Соболь — это животное, напомнила дипломат на своей странице в соцсети Facebook.

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Авто Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.

Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

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