с чего всё началось

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Резонансный вопрос был задан на пресс-конференции в Гаване.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Общество Атомные станции в Европе оказались под угрозой из-за жары В свою очередь в Électricité de France заявили, что подготовят атомные станции к работе в условиях более сильной жары в ближайшие десятилетия на фоне меняющегося климата.

Кино Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.

Политика В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.

Политика Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Гаджеты Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.

Футбол Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо» Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".

Шоу-бизнес Рекордсменка Волочкова села на шпагат в футбольных воротах Балерина Анастасия Волочкова заинтриговала поклонников: в своем Instagram танцовщица заявила, что готовит новый клип на футбольном поле и опубликовала кадр, где демонстрирует свой знаменитый шпагат прямо в воротах.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.

Общество Пятница и суббота станут самыми жаркими днями июля Пятница и суббота, 26 и 27 июля, станут самыми жаркими днями уходящего месяца в столичном регионе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Происшествия Задержан главный судебный пристав Пермского края В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.

Авто «Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.

Теннис Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.

Политика Матвиенко видит основания для оптимизма в отношениях с Украиной Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после выборов в Верховную раду есть основания для оптимизма в отношениях России и Украины, но дальнейшее покажет программа, которую станет проводить украинское правительство.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Экономика Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия» Иск подал Центральный банк в лице банка «Открытие», в котором в ходе санации стал владельцем почти 100% акций.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.