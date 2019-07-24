с чего всё началось

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Резонансный вопрос был задан на пресс-конференции в Гаване.

Происшествия Власти Хабаровского края представят к госнаграде мальчика, спасавшего детей из пожара Власти Хабаровского края представят к госнаграде десятилетнего мальчика, спасавшего из пожара детей в лагере "Холдоми".

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Инициативу по расширению санкций против российских предприятий, осуществляющих деятельность на территории Крыма, вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Кабинет министров Украины.

Общество В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.

Политика «Путин прав»: британские СМИ назвали виновника своего поражения Напомним: Джонсон — которого трудно обвинить в принципиальности, но невозможно обвинить в отсутствии целеустремленности — стал главой британского кабинета автоматически, возглавив по итогам голосования Консервативную партию.

Происшествия У Макаровского моста в Екатеринбурге пытаются спасти человека У недавно открытого в Екатеринбурге Макаровского моста случился инцидент, в ходе которого пока не могут спасти человека.

Происшествия Семь человек погибли при взрыве в автобусе в Кабуле В четверг утром в результате взрыва в автобусе в столице Афганистана семь человек погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».

Политика Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17 Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года.

Футбол «Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Экономика Российские магазины пригрозили ЦБ бойкотом Крупные ретейлеры готовы отказаться от участия в проекте Центробанка Система быстрых платежей (СБП), который помимо мгновенных переводов по номеру телефона между счетами в разных банках позволяет расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.

Спорт Ефимова рассказала, как восприняла дисквалификацию Кинг на ЧМ Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова рассказала, что всегда немного нервничает, когда видит дисквалификации на табло после заплыва.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.

Происшествия Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки Администрация детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в результате трагедии погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных инстанций не было никаких нареканий и претензий к палаточному городку после проверки в конце весны текущего года.

Экономика Российские садоводы просят ужесточить контроль белорусских яблок Российские садоводы предложили ужесточить контроль качества яблок из Белоруссии, ввоз которых был недавно разрешен.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Монеточка попали в список самых успешных российских звезд Супермодель, уроженка Челябинской области Ирина Шейк и певица из Екатеринбурга Монеточка попали в рейтинг самых богатых и успешных российских звезд в возрасте до 40 лет, составленный журналом Forbes.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Авто Компания Lancia получит вторую жизнь В 2018 году ходили слухи о том, что итальянская компания Lancia перестанет существовать и покинет навсегда мировой рынок.

Происшествия Американского миллиардера-финансиста нашли на полу в тюрьме Американский финансист Джеффри Эпштейн, подозреваемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и содержащийся в тюрьме на Манхэттене, на этой неделе был найден лежащим «в полубессознательном состоянии» на полу своей камеры, сообщает телеканал NBC.

Космос Китай заявил о намерении исследовать Луну на благо человечества Ранее сообщалось, что Китай готов внести предложения о совместном с Россией и странами ЕС строительстве международной научно-исследовательской станции на Луне.

Происшествия В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.