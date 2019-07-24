Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты ПутинаРоссийская газета вчера в 15:47
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Резонансный вопрос был задан на пресс-конференции в Гаване.
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с чего всё началось
Как написала Захарова в своём Facebook, журналист заявил, что в ходе визита в Латинскую Америку «несколько лет назад Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия».RT на русскомвчера в 14:48
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