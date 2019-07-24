с чего всё началось

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Резонансный вопрос был задан на пресс-конференции в Гаване.

Политика СБУ задержала российский танкер на Украине Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.

Происшествия В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд На этой неделе синоптики прогнозируют вторую волну аномальной жары по всей Европе, включая Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.

Кино Создатели «Игры престолов» ответили на петицию недовольных фанатов Директор канала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию недовольных фанатов, которых разочаровал финальный сезон "Игры престолов", сообщает The Independent.

Политика Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину Президент Украины Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки сотрудницу прокуратуры Киева Слядневу.

Политика Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.

Общество В Новгороде найдены саркофаги домонгольского периода Отмечается, что подобные саркофаги выполняли функцию семейной усыпальницы и встречаются только в нескольких городах домонгольской Руси — Киеве, Чернигове, Переяславле Южном и Новгороде.

Футбол ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.

Происшествия В Омске во время ливня на ребенка рухнул рекламный щит Инцидент произошел сегодня на территории парка развлечений и отдыха "Зеленый Остров" во время внезапно начавшейся грозы и ливня.

Происшествия В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа» Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

Политика Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.

Происшествия Пожилая россиянка утонула в Черногории Бечичи – поселок на побережье Адриатического моря, входит в состав знаменитой Будванской Ривьеры – курортной зоны с чистыми песчаными или галечными пляжами.

Происшествия Любовь Соболь вызвали на допрос в 12 ночи Как сообщила в своем Twitter незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, ей в 12 часов ночи позвонил следователь и вызвал на допрос в столичный СК.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Экономика Минфин нашел способы стимулировать страхование жилья от ЧС Минфин разработал меры стимулирования граждан к страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Наука Российские ученые получили премию за открытие в США Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.

Гаджеты Китайцы пообещали флагманский смартфон с безрамочностью "свыше 100% Утечка показывает, что защита будет состоять из двух стеклянных панелей, края которых изогнуты под углом 90 градусов, чтобы полностью покрыть переднюю, заднюю и боковые стороны неанонсированного смартфона.