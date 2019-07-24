с чего всё началось

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Резонансный вопрос был задан на пресс-конференции в Гаване.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Авто В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Мюллер заявил о «вмешательстве России» на выборах в пользу Клинтон Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году, заявил, что оно осуществлялось не только в пользу Дональда Трампа, но и в пользу Хиллари Клинтон.

Наука Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.

Политика Президент Туниса снова госпитализирован Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.

Здоровье Названы болезни, которые вызывают рак Медики предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти о раке.

Политика Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Футбол «Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью в товарищеском матче В ночь на 25 июля мск в городе Янки (США) состоялся товарищеский матч между английским «Ливерпулем» и португальским «Спортингом».

Шоу-бизнес Ольга Дроздова решилась на смену фамилии Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.

Энергетика Закон о ценах на бензин утвердила Госдума Депутаты Государственной Думы утвердили в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на стабилизацию цен на бензин, сообщает DEITA.

Политика Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Кино Серый Червь из «Игры престолов» объяснил, почему не убил Джона Сноу Джейкоб Андерсон рассказал о том, почему его персонаж Серый Червь не убил Джона Сноу в последнем эпизоде "Игры престолов", сообщает Paris Match.

Экономика Россияне стали реже покупать бытовую химию По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.

Политика Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.

Происшествия Почему сгорел детский лагерь, который прошел все проверки Детский палаточный лагерь «Холдоми» (в переводе с эвенкского "кладовая сокровищ"), сгорел ночью 23 июля.

Политика Правительство Украины предложило расширить санкции против России Очередной раунд санкций против России Украина ввела в мае 2019 года. Тогда под запрет попали цемент, клинкер и фанера.

Здоровье Названы продукты, вызывающие рак Врачи рекомендуют убрать со стола восемь канцерогенных продуктов, которые способны спровоцировать рак, передает «МК в Волгограде.ру».

Экономика Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Общество Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.