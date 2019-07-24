с чего всё началось

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Резонансный вопрос был задан на пресс-конференции в Гаване.

Политика Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила по телефону со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой задержание Службой безопасности незалежной российского танкера NEYMA и просила выяснить обстоятельства инцидента.

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Общество Программу маткапитала задумали сделать бессрочной Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.

Футбол «Спартак» отказался от приобретения Перейро Как стало известно "СЭ", после многодневных переговоров "Спартак" решил не приобретать у ПСВ 24-летнего атакующего полузащитника Гастона Перейро.

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Футбол «Ювентус» показал свою выездную форму В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.

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Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

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