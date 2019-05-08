Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировойГазета.Ru 14:49

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.

Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой

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