Захарова указала на нелогичность заявления Болтона по доктрине МонроИзвестия 19:27

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Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по доктрине Монро звучит нелогично, поскольку она предполагает невмешательство США в европейские дела.

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