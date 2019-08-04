Политика
Захарова указала на доказательство сфабрикованности дела СкрипалейГазета.Ru 13:58
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые американские санкции против России по "делу Скрипалей" – очередное доказательство сфабрикованности обвинений в адрес Москвы.
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Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Комсомольская правда11:00
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
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