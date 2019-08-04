Политика

Захарова указала на доказательство сфабрикованности дела СкрипалейГазета.Ru 13:58

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые американские санкции против России по "делу Скрипалей" – очередное доказательство сфабрикованности обвинений в адрес Москвы.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Захарова разоблачила новые санкции США

URA.Ru12:37

Захарова указала на доказательство сфабрикованности дела Скрипалей

Газета.Ru13:58

Захарова: новые санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»

ТАСС10:10

Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»

Комсомольская правда11:00

МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

РБК10:45

Захарова поведала о «мощнейшем доказательстве» сфабрикованности дела Скрипалей

Вести.Ru10:31

Россия нашла доказательство сфабрикованности дела Скрипалей

Lenta.ru12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Единоборства

Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе

Обновлено в 05:44
Общество

В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоем, говорится на сайте Downdetector.
Обновлено в 13:47
Футбол

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ

Обновлено в 14:08
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено в 12:20
Общество

Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок

Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых

Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено в 14:09
Политика

В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Авто

Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки

Подсчитав расходы на заправку, эксперты «За рулем» проверили, как скоро окупится битопливная LADA после покупки.
Обновлено в 04:54
Космос

Зонд Juno прислал новые изображения Большого красного пятна на Юпитере

Специалисты поделились новым снимком Большого красного пятна Юпитера, который был сделан межпланетной станцией Juno.
Обновлено 02 августа в 16:54
Здоровье

Если вы слышите эти звуки, вам пора к врачу: 4 примера из медицинской практики

Если вы слышите собственный пульс, это верный признак повышенного артериального давления.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Кино

Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»

Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Барселона» и «Арсенал» назвали составы на матч Кубка Жоана Гампера

«Барселона» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч Кубка Жоана Гампера.
Обновлено в 13:25
Происшествия

СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:28
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий. Действие нормативного акта охватывает большую часть семей в России.
Обновлено 02 августа в 17:45
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Наука

Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане

На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Здоровье

Врач рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»

В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Пьяная женщина сбила обидчиков своей дочери у ночного клуба в Бежецке

Обновлено в 11:32
Политика

National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге

Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21
Наука

Специалисты изучили способы охоты летучих мышей

Обновлено 01 августа в 12:41
Футбол

Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции

Обновлено вчера в 23:59
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное