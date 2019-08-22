Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форумеРИА Новости 10:11
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". Видео танца появилось на странице российского дипведомства в твиттере.
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Футбол
Рейна может заменить Наваса в «Реале»
«Реал» начал поиск вратаря, который может заменит Кейлора Наваса, желающего покинуть клуб.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час
Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона
У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
В Google рассказали о нововведениях в Android
Обновлено в 15:09
Здоровье
Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 19:18
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Sohu о «советском гене»: почему Россия смеет выступать против США
США ведут себя на международной арене как мировой полицейский.
Обновлено в 20:15
Политика
YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
Обновлено в 17:39
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 20:17
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Культура
Киселев уходит с телеканала Порошенко
Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено в 16:46
Происшествия
Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре
Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.
Обновлено в 06:41
Экономика
Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск
Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено в 17:03
Общество
Россия побила рекорд по числу долгожителей
Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 20:11
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Трабзонспор» обыграл АЕК в первом матче плей-офф Лиги европы
В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФА АЕК принимал турецкий «Трабзонспор».
Обновлено в 16:03
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД
У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).
Обновлено в 15:05
Космос
Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС
Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:06
Политика
Посольство РФ в США осудило попытки переписать историю Второй мировой
Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин осудил попытки представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны.
Обновлено в 19:12
Игры
Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка
Обновлено в 12:55
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35