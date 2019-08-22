Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". Видео танца появилось на странице российского дипведомства в твиттере.

Футбол Рейна может заменить Наваса в «Реале» «Реал» начал поиск вратаря, который может заменит Кейлора Наваса, желающего покинуть клуб.

Армия и оружие Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Происшествия Китайский мальчик заработал косоглазие из-за смартфона У девятилетнего жителя китайского города Хэфэй развилось косоглазие от чрезмерного увлечения играми на смартфоне.

Здоровье Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Культура Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Политика YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.

Футбол Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Культура Киселев уходит с телеканала Порошенко Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.

Происшествия Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.

Экономика Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.

Общество Россия побила рекорд по числу долгожителей Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.

Экономика Россияне стали чаще покупать еду в кредит Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Футбол «Трабзонспор» обыграл АЕК в первом матче плей-офф Лиги европы В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФА АЕК принимал турецкий «Трабзонспор».

Хоккей «Ак Барс» одолел «Локомотив» на Кубке ЛЖД У ярославского клуба точными бросками отличились Антон Ландер (8) и Степан Санников (30).

Космос Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Посольство РФ в США осудило попытки переписать историю Второй мировой Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин осудил попытки представить СССР «зачинщиком» Второй мировой войны.