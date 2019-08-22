Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форумеРИА Новости 10:11

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". Видео танца появилось на странице российского дипведомства в твиттере.
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Мария Захарова станцевала лезгинку в Пятигорске

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Говорит Москва10:31

Мария Захарова станцевала лезгинку на молодёжном форуме в Пятигорске — видео

RT на русском11:50

Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме

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Захарова станцевала лезгинку с участниками форума «Машук»

ТАСС10:29

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

РИА Новости10:11
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После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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В Google рассказали о нововведениях в Android

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Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 19:18
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Обновлено в 12:16
Культура

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

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Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Sohu о «советском гене»: почему Россия смеет выступать против США

США ведут себя на международной арене как мировой полицейский.
Обновлено в 20:15
Политика

YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
Обновлено в 17:39
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Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
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Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Киселев уходит с телеканала Порошенко

Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
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Происшествия

Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре

Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.
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Экономика

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
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Обновлено в 20:11
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Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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В матче финальной стадии квалификации Лиги Европы УЕФА АЕК принимал турецкий «Трабзонспор».
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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