Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форумеРИА Новости 10:11
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". Видео танца появилось на странице российского дипведомства в твиттере.
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Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку в Нижегородской области нашли живой
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 20:17
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Камчатские спасатели ищут троих пропавших у мыса Опасный рыбаков
Камчатские спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный.
Обновлено в 23:06
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено в 23:13
Культура
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы «Русской Фильм Группы» (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов «Вий 3D» — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
Обновлено в 21:25
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено в 23:26
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено в 16:00
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
Новую технологию распознавания человека по силуэту разработала российская компания Ntechlab.
Обновлено в 22:00
Гаджеты
Android изменил логотип впервые за пять лет
Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.
Обновлено в 13:16
Общество
В компании HP сменился генеральный директор
Вайслер, который занимал пост президента HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.
Обновлено в 19:57
Космос
Чёрная дыра пожирает звёздные системы, как Pac-Man
Напомним, в классической видеоигре Pac-Man, главный персонаж, ест хоккейные шайбы, пробираясь через лабиринт и набирая очки.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы «Астана» на своем поле разгромила БАТЭ. Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 11:51
Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено в 22:55
Культура
Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией
Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.
Обновлено в 23:37
Культура
В Сергиевом Посаде пройдёт международный фестиваль уличных театров
Гости фестиваля смогут послушать лекции филологов и фольклористов, принять участие в народных гуляниях, уличных конкурсах, мастер-классах, которые проведут актёры театров.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:25
Космос
Астрономы обнаружили несколько потенциально обитаемых планет
Примерно в 12 световых годах от Земли располагается красный карлик GJ 1061, двадцатая в рейтинге ближайших к нашей планете звезд.
Обновлено в 09:48