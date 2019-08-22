Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форумеРИА Новости 10:11

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019". Видео танца появилось на странице российского дипведомства в твиттере.
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Мария Захарова станцевала лезгинку в Пятигорске

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